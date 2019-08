Décès d'un pilote de bombardier d'eau : l'émotion est forte à Générac

Dans la matinée du 3 août 2019 à Générac, 450 pompiers sont toujours mobilisés. Ils ont en tête le décès du pilote de bombardier d'eau dont l'avion s'est écrasé la veille. Une situation qui suscite de l'émotion chez les pompiers et de la consternation chez les habitants. Ces derniers sont également stupéfaits par l'ampleur de l'incendie. Selon le maire du village, l'origine criminelle de celle-ci ne fait aucun doute.



