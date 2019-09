Décès de Jacques Chirac : des anonymes lui rendent hommage dans le Livre d'Or

JT 13H - Des milliers d'anonymes se sont rendus à l'Elysée pour adresser un message à l'ancien président, Jacques Chirac, mort le 26 septembre 2019. A travers le Livre d'Or, ils témoignent leur amour et leur reconnaissance envers ce grand homme.

Amour, empathie et reconnaissance, tels sont les mots adressés à l'ancien chef de l'Etat dans le Livre d'Or. Depuis l'annonce de la mort de Jacques Chirac, le 26 septembre 2019, des milliers d'anonymes ont afflué à l'Elysée pour lui rendre hommage. Dès l'ouverture des portes du palais présidentiel à 21 heures, la foule s'est rapidement massée, et ce, toutes générations confondues.



