Décès de Jacques Chirac : les souvenirs remontent

JT 13H - D'après un sondage de nos équipes, deux images reviennent souvent, après l'annonce du décès de Jacques Chirac. Parmi elles, le Musée du Quai Branly, un des souvenirs laissé par l'ex-président.

Depuis l'annonce de la mort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, ce jeudi 26 septembre, les réactions s'accumulent. Voulant saluer sa mémoire, les deux images qui reviennent le plus aux Parisiens sont la tête de veau et le Salon de l'Agriculture. D'autres ont également cité le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, un lieu emblématique, qui fête ses 20 ans et qui a vu le jour grâce à l'ex-chef d'État.



