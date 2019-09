Décès de Jacques Chirac : son garde du corps se confie

JT 13H - Denis Roux était le garde du corps de Jacques Chirac entre 1995 et 2002. Selon lui, l'ancien président était un homme simple et sympathique qui aimait la foule.

Direction Buc, dans les Yvelines, pour rencontrer Denis Roux, garde du corps de Jacques Chirac durant son premier mandat à l'Élysée. Il l'avait accompagné pendant sept ans, entre 1995 et 2002. "C'est l'homme au combat", a-t-il confié, en évoquant la méfiance du défunt président face au dispositif sécuritaire. Mais les rapports ont changé à la naissance de son petit-fils, Martin Rey-Chirac. Denis Roux a également ajouté que Jacques Chirac était gourmand du contact avec la foule.



