Décès de Josette Audin, veuve du militant communiste Maurice Audin, mort sous la torture en Algérie

Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, jeune militant communiste torturé et tué par l'armée française en 1957 en Algérie, est décédée samedi à l'âge de 87 ans, ont annoncé dimanche L'Humanité et le PCF. Le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron s'était rendu à son domicile de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) pour lui demander "pardon" et lui remettre une déclaration reconnaissant que son mari était mort sous la torture du fait d'un "système légalement institué" par l'ancienne puissance coloniale française en Algérie.