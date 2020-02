Décès de Vanille : faut-il maintenir le lien familial à tout prix ?

Un triste dénouement qui a choqué et ému. Après le déclenchement d'une alerte enlèvement samedi soir pour retrouver Vanille, une fillette de 1 an enlevée par sa mère lors d'un droit de visite dans la journée de vendredi, on apprenait le dimanche matin que la mère avait été retrouvée dans un hôtel, seule. Et dans la soirée, le procureur annonçait que le corps de Vanille avait été retrouvé et que sa mère avait reconnu l'avoir tuée.

Un meurtre prémédité apprenait-on lundi soir de la bouche du procureur Eric Bouillard. Dans ce contexte, les modalités de son droit de visite restent un point central de l'enquête. La fillette était placée dans un foyer depuis sa naissance et sa mère, jugée inapte à l'élevée, disposait d'un droit de visite. Lors d'un point presse lundi en fin d'après-midi, Christian Gillet, Président du conseil départemental du Maine-et-Loire a affirmé qu'il n'y avait "absolument pas eu de négligence" de la part des services sociaux. "On ne maintient le lien parent-enfant que lorsque c'est possible". Un juge des enfants la laissait voir sa fille d'un an près de 2 jours par semaine, sans la supervision d'un tiers. Une amélioration de relation entre la maman et Vanille avait même été notée ces dernières semaines.