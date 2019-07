Décès de Vincent Lambert : le procureur décide d'une enquête "en recherche des causes de la mort", mais pas pour meurtre

Les parents de Vincent Lambert, Viviane et Pierre, fervents catholiques, étaient fermement opposés à un arrêt des traitements. "C'est la mort dans l'âme que nous vous annonçons le rappel à Dieu de notre cher Vincent", a déclaré à l'AFP David Philippon, demi-frère de Vincent Lambert et opposé, comme ses parents, à l'arrêt des traitements.





L'épouse de Vincent Lambert, Rachel, ainsi que son neveu François et six frères et soeurs, dénonçaient quant à eux un "acharnement thérapeutique" et affirmaient que Vincent Lambert leur avait confié oralement préférer mourir que de vivre "comme un légume", bien qu'il n'ait jamais rédigé de directive anticipée.





Dans un communiqué, le Vatican a réagi. "Nous avons appris avec douleur la nouvelle de la mort de Vincent Lambert. Nous exprimons notre proximité avec ses proches et avec tous ceux qui, jusqu'au bout, l'ont assisté avec amour et dévouement". "La mort de Vincent Lambert et son histoire sont une défaite pour notre humanité", a insisté l'Académie pontificale sur les réseaux sociaux.