Décharges sauvages : comment certains maires luttent contre le fléau

JT 20H - Le phénomène des décharges sauvages touche de très nombreuses communes. Le Sénat examine ce mardi un projet de loi qui va renforcer les pouvoirs des maires, pour punir ceux qui jettent leurs gravats n'importe où.

À Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, le maire n'a pas attendu le gouvernement pour prendre des décisions radicales. Pour traquer les pollueurs, des appareils-photo camouflés s'enclenchent à distance. Une police environnement a été déployée et les caméras de surveillance de la ville repèrent les fraudes. Pour multiplier les sanctions, il faut surtout des effectifs. Beaucoup de maires disent en manquer.



