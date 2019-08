Décharges sauvages : des solutions existent contre ce fléau

À 30 km de Paris se trouve le plus grand dépotoir sauvage d'Île-de-France. Une marée de gravats a été déposée illégalement pour contourner les déchetteries, qui imposent aux particuliers des quantités limitées et facturent toujours aux entreprises du bâtiment. La police municipale de Mantes-la-Jolie a trouvé une parade. Elle a installé discrètement des boitiers photos afin de dissuader les particuliers et les entreprises de recommencer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.