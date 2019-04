Déclarations d'impôts en ligne : les Maisons de services au public accompagnent les novices

Les déclarations d'impôts arrivent comme chaque année avec le printemps. Mais cette année 2019, tout le monde doit remplir sa déclaration sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ont peur de se tromper, des accompagnements spécialisés sont proposés par les Maisons de services au public. À Semur-en-Auxois, des ateliers en groupe sont organisés pour aider les concernés. Quelques conseils de sécurité sont également transmis pour rassurer les plus craintifs.



