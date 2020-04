Qu'aurez-vous le droit de faire, selon que vous habitiez dans un département "vert" ou "rouge" ?

Le 28 avril, Edouard Philippe avait ainsi donné "rendez-vous aux Français à la fin du mois de mai pour évaluer les conditions dans lesquelles nous organiserons une nouvelle phase de déconfinement".

Reste tout de même, malgré cette sensation de marcher sur des oeufs, quelques avancées. Ainsi, précise Olivier Véran, "la réouverture des commerces, c'est-à-dire l'essentiel de la levée du confinement, est à peu près identique, quel que soit la département où on se situe". Et le ministre, pour le moins prudent, de rappeler que "si vous êtes dans une zone qui est déjà rouge au moment de la levée du confinement, et que vous avez des alertes sur l'apparition de clusters, on sait qu'on peut être amené à prendre des mesures de fermeture ou de restriction supplémentaires. Ce sont des départements sous surveillance encore plus étroite."