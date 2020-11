Déconfinement : ces erreurs à ne pas reproduire

À la sortie du premier confinement, le port du masque n'est pas obligatoire partout. Seulement, dans certains commerces comme dans les coiffeurs et dans les transports. Pourtant, les médecins sont déjà nombreux à appeler à sa généralisation. Parmi eux, le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré. "C'est aujourd'hui que le masque, il sert. C'est à partir de maintenant. Et ce n'est pas le masque dans les transports en commun, c'est le masque dans la vie de tous les jours", disait-il lors de son intervention sur LCI le le 11 mai dernier. Aujourd'hui, l'infectiologue persiste et signe : "on aurait certainement contenu la transmission du virus. C'est probablement que là, on a péché, c'est-à-dire qu'on a voulu laisser respirer les Français. Et malheureusement, on les a laissé respirer le virus".