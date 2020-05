Déconfinement : ces trajets pour lesquels une attestation restera obligatoire après le 11 mai

S'agissant des transports non urbains et interrégionaux, la circulaire, que LCI a pu consulter, part du principe qu'il faut "les limiter, sauf exceptions justifiées". Dans ce but, l'offre de transports interrégionaux sera volontairement "limitée" et "un dispositif de déclaration, permettant d'attester de la nécessité de certains voyages, au regard de dérogations limitativement énumérées, sera mis en place". La ministre des Transports Elisabeth Borne a précisé jeudi 7 mai que l'offre de TGV et de TER passerait ainsi à 20-30% lors du déconfinement, pour n'atteindre que 40% à la fin du mois de mai.

Plus largement, la circulaire indique qu'il ne sera "plus nécessaire pour sortir de son domicile de se munir d'une attestation, sauf pour un déplacement à l'extérieur du département et d'une distance supérieure à 100 km à vol d'oiseau du domicile". Là encore, ces déplacements devront avoir "un caractère impérieux".

Un système très proche de celui de l'attestation dérogatoire instaurée pour les déplacements hors du domicile durant la période du confinement. Cette nouvelle attestation, présentée jeudi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, sera obligatoire dès lors que l'on quitte le département de son domicile. Autrement dit, si l'on parcourt 100 km sans changer de département, l'attestation ne sera pas nécessaire, a précisé le ministre. Des contrôles seront ainsi réalisés dans les gares, les aérogares, sur les autoroutes et dans certaines destinations touristiques. L'absence d'attestation sera verbalisée à hauteur de 135 euros, et davantage en cas de récidive.