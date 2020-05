Déconfinement : ces villes où le stationnement redevient payant à partir du lundi 11 mai

On l'a dit, on le répète : le déconfinement du 11 mai ne marque pas tout à fait un retour à la normale. Il créera même, on le sait, certaines disparités en fonction des territoires où vous vivez. A partir de là, plusieurs questions se posent, dont une, qui revient beaucoup : le stationnement restera-t-il payant à partir de lundi ? Eh bien la réponse est oui... mais pas partout. Et concrètement, c'est à l'échelle municipale que l'interrogation a été, ou sera, tranchée.

Les horodateurs de plusieurs villes seront donc réactivés, mais même dans ces cas-là, ce sera parfois sous condition. A Paris, par exemple, le stationnement redeviendra payant... pour les visiteurs, qui devront, même dans un cadre professionnel, prendre un ticket sous peine d’être verbalisés. En revanche, les titulaires de la carte "résidents" pourront encore profiter de la gratuité dans la capitale jusqu’au 2 juin.