Cinémas, théâtres : la limitation de la demie-jauge est levée

Les salles de cinéma et de spectacle peuvent désormais aller au-delà de la demie jauge préconisée en raison du coronavirus, mais les spectateurs seront toujours séparés par un siège s'ils n'appartiennent pas au même groupe, a annoncé dimanche le ministre de la Culture Franck Riester.

"Il y a eu un conseil de défense vendredi qui est allé un peu plus loin que ce qu'on imaginait en termes d'organisation des salles de cinéma comme de spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation de 50% de jauge", a indiqué le ministre sur Europe 1. "On peut s'asseoir ensemble quand on est dans le même groupe social, c'est-à-dire si on est des amis et on vient au cinéma ou au théâtre ensemble", a-t-il ajouté.

"En revanche, on laisse un siège d'écart si on ne connaît pas les gens assis à côté et on peut retirer le masque une fois qu'on est assis. On porte le masque pour se rendre à sa place parce qu'évidemment on peut croiser des gens", a précisé M. Riester.