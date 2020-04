Déconfinement : comment s'est déroulé le retour à l'école en Nouvelle-Calédonie ?

En Nouvelle-Calédonie, les commerces, les entreprises, et même les plages ont rouvert lundi dernier. Dans le Sud de l'île et à Nouméa, tous les élèves de tous les niveaux ont repris les cours mercredi dans des conditions particulières. Une partie des élèves a repris les cours, avec effectifs réduits, règles d'hygiène et consignes de distanciation. Une rentrée qui a demandé beaucoup de réorganisation, notamment chez les plus petits. Quant aux plus grands, leurs classes sont divisées en deux groupes, accueillis en alternance une semaine sur deux.

Seuls les scolaires de la province sud (47.000 environ), où se situe la capitale Nouméa et 75% de la population, étaient concernés par cette rentrée, suite au déconfinement progressif en vigueur depuis lundi dans l'archipel français du Pacifique sud. Les provinces Nord et des îles Loyauté, dirigées par des indépendantistes, ont préféré s'accorder un délai supplémentaire de préparation.