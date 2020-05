Déconfinement : comment vont s'organiser les transports en commun après le 11 mai ?

Afin de transporter l'ensemble des salariés qui le désirent, l'offre des transports en commun va être significativement augmentée. "L'objectif du gouvernement est de permettre, à ceux qui le doivent, de se déplacer, tout en assurant la protection des usagers et du personnel des transports", a affirmé la ministre. En ce sens, l'État souhaite "augmenter l'offre" de transports "le plus vite possible, et maîtriser très fortement la demande". C'est pourquoi à partir du 11 mai, l'offre de transports représentera "au moins 50% des capacités habituelles, avec un objectif de 100% d'ici début juin", a-t-elle annoncé (voir vidéo en tête de cet article).

À Paris, la situation est encore différente. "La RATP doit passer l'offre de transports de 30 à 75%" d'ici à lundi, a prévenu Elisabeth Borne. Mais la fréquentation du réseau ferroviaire parisien, actuellement autour de 6% du trafic habituel, doit être "limitée à 15%" pour respecter la distanciation physique. La ministre rappelle donc aux entreprises qui le peuvent que "le télétravail reste la règle", et qu'il "est demandé aux employeurs d'étaler les horaires d'arrivées et de départs des salariés" afin de limiter le flux de voyageurs aux heures de pointe. À ces horaires, une attestation sera nécessaire.