Commerces : ce qu'Edouard Philippe a prévu pour l'après-11 mai

Ce mardi, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté à l’Assemblée nationale le plan de déconfinement qui doit entrer en vigueur le 11 mai prochain. Parmi les chantiers prioritaires de l’exécutif, la réouverture des commerces. Le chef du gouvernement a donné plus de précisions sur les commerces concernés par cette réouverture, et dans quelles conditions elle se fera.

"Jamais dans l'Histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Jamais le pays n'a été confiné comme il l'est aujourd'hui. Et il ne peut pas l'être durablement", a tout d'abord déclaré le Premier ministre, avant de se féliciter du nombre décroissant de morts et de contaminés du Covid-19 ces dernières semaines. Comme prévu, le chef du gouvernement a annoncé qu'à compter du 11 mai, tous les commerces rouvriront, à l'exception des cafés et restaurants.