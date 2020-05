Déconfinement : le Val-d'Oise reste très surveillé

Le Val-d'Oise est l'un des départements où on a découvert l'un des tous premiers foyers de coronavirus. Trois mois après, le département semble encore être sous tension. En effet, il est classé "zone rouge" dans la carte de déconfinement, et ce, même si le pic de l'épidémie semble avoir été dépassé. Le Val-d'Oise, comme le reste de l'Île-de-France, est très surveillé. En effet, les médecins redoutent une deuxième vague de contamination.



