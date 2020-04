6 Français sur 10 sont opposés à la réouverture progressive des écoles, selon un sondage

Les enfants bientôt de retour sur les bancs d'école. L'Elysée a annoncé jeudi que la rentrée scolaire du 11 mai serait "progressive" et "sur la base du volontariat des parents, sans obligation de retourner à l'école". La priorité est donnée aux plus jeunes en maternelle et en école primaire. Que pensent les Français de ce calendrier annoncé par le gouvernement ?

Selon un sondage réalisé par Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro sur un échantillon de 1 005 Français et paru ce jeudi, plus de six Français sur dix (63%) estiment que la réouverture progressive des écoles et une mauvaise décision. Parmi les parents d'élèves concernés, cela s'élève même à 67%. Et cela qu'importe le niveau d'études des élèves concernés, parmi les lycéens (67 %), collégiens (63 %), scolarisés en élémentaire (62 %) ou en maternelle (67 %).