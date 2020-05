Vert ou rouge : ce qui changera dans votre département après le 11 mai

Après huit semaines de confinement strict, la France va progressivement rouvrir à partir de lundi 11 mai. Mais au sein de l'Hexagone, tous les territoires ne vont pas connaître les mêmes aménagements. Depuis une semaine, chaque département est classé selon trois couleurs (rouge, orange, vert), en fonction de la circulation du virus et de la capacité des services de réanimation. Jeudi 7 mai, le gouvernement va présenter la version définitive de la carte, avec seulement deux couleurs : le rouge et le vert.

Toutefois, qu'elle que soit la couleur de votre département, la majeure partie des mesures seront communes à l'ensemble du pays : la plupart des commerces vont rouvrir, les déplacements seront autorisés à 100 kilomètres maximum autour du domicile, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits, les bars, cafés et restaurants resteront fermés, tout comme les lycées et universités. Les écoles maternelles et primaires accueilleront, elles, leurs premiers élèves, comme l'a confirmé Emmanuel Macron mardi.