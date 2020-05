Déconfinement: 75% de l'offre RATP le 11 mai, mais 15% de la capacité

Nouvelles précisions pour les usagers franciliens des transports en commun. Lors de son audition au Sénat, la directrice de la RATP Catherine Guillouard a annoncé qu'elle envisageait de faire circuler en moyenne 75% des métros, 75% des RER A et B, 75% des bus et de 80 à 100% des tramways. En revanche, compte tenu de ces règles, la "capacité d'emport" va être limitée à environ 15% de la normale, a-t-elle précisée.

La très fréquentée ligne 13 du métro parisien sera à 85% de sa capacité habituelle. Les lignes automatique 1 et 14 bénéficieront d'un trafic normal, à 100%. La fréquentation du réseau est actuellement tombée à 4% par rapport à la normale, pour 30% de l'offre habituelle.

Pour permettre aux voyageurs de se protéger, la RATP installera d'ici à la fin juin un millier de distributeurs de gel hydroalcoolique dans ses stations. Un nouvel équipement installé sur les quais les plus fréquentés dès le 11 mai. Les sodas et barres chocolatées des distributeurs de friandises feront également de la place aux masques et flacons de gel. "On essaiera de fournir des masques en appoint la première semaine" du déconfinement, a précisé Catherine Guillouard, précisant que ceux-ci seraient fournis par l'Etat ou la région Ile-de-France.