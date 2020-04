Réouverture des bars et restaurants : "On ne peut pas confirmer à l'heure actuelle la date du 15 juin", indique Sibeth Ndiaye

"On ne peut pas confirmer à l'heure actuelle la date du 15 juin", a déclaré la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. "On a besoin de temps pour élaborer les scénarios de reprise d'activité."

Rouvrir oui, mais quand ? Depuis qu'ils ont baissé le rideau à la mi-mars, les patrons de bars et de restaurants se posent la question. Et n'ont guère apprécié les pistes ébauchées par Matignon, les excluant du plan de déconfinement censé entrer en vigueur à partir du 11 mai. Eux devront s'armer d'un peu de patience : la date du 15 juin a été évoquée par plusieurs médias. Une simple piste, assure le gouvernement.

Selon les informations de LCI, le calendrier reste en effet à définir. Le 8 juin, le 10 ou plus tard : toutes les pistes sont sur la table de Bercy, où les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont à la manœuvre sur ce dossier épineux. "Pas d'emballement, rien n'a été décidé", fait savoir le ministère, précisant que tout dépendra de la capacité à organiser les circulations des clients et du personnel.

Du côté du Parlement, on reconnait que la réouverture des restaurants et des bars est un sujet de discussion entre élus et membres du gouvernement. "Il y aura certainement des aménagements locaux et pas une décision qui s'applique le même jour pour tout le pays", précise une source parlementaire à LCI.

Seule certitude : les restaurateurs et patrons de bars, eux, plaident pour relancer leur activité en juin. Il faut dire que le temps presse : en refusant d'inclure leur activité dans le plan de déconfinement du 11 mai, "le président de la République a annoncé le pire des scénarios possible pour notre secteur", a souligné la semaine dernière le principal syndicat du secteur, l'Umih. Et d'ajouter : "Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée et si nous avions un doute, l’année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques". "La reprise sera progressive et difficile. Il y aura des dégâts mais si on ne fait rien, 40% de nos établissements vont fermer, peut-être plus", a prévenu de son côté le chef Philippe Etchebest.