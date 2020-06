Les cas de Covid-19 en hausse en Meurthe-et-Moselle

"Ce sont des chiffres qui sont très faibles", a nuancé sur LCI le Dr Jérôme Marty. Et d'ajouter : "Il est tout à fait possible que, dès lors qu'on teste davantage, on trouve davantage de patients. Ils ne sont pas hospitalisés." Selon le médecin, "nous sommes dans la configuration de fin février début mars, quand le virus circulait à bas bruit. Il est important de conserver les gestes barrières. (…) Nous sommes plus prêts que nous ne l'étions à l'époque".