Déconfinement : la Corse reconnait ne pas pouvoir imposer son passeport sanitaire

L'idée était d'imposer à toutes les personnes souhaitant séjourner sur l'île un test sérologique au Covid-19 afin de limiter la contagion via l'arrivée massive de touristes. "Ce dont ont besoin les professionnels, c'est de lisibilité et je l'ai dit et répété au gouvernement depuis le 7 mai", a déclaré Gilles Simeoni. Il appelle d'ailleurs le gouvernement à se prononcer rapidement sur sa proposition. Le Premier ministre Edouard Philippe n'a fait aucune référence à la Corse lors de ses annonces jeudi sur la poursuite du déconfinement. Les deux départements qui composent ce territoire, Haute-Corse et Corse-du-Sud, sont classés en vert.

Accusé par les professionnels du secteur du tourisme et l'opposition de condamner à mort la saison touristique avec la demande de ce "green pass" et l'incertitude qu'elle engendre quant aux conditions d'accès à l’île, il a martelé vouloir "tout faire pour réussir la saison touristique". Si l'objectif initial était de rassurer les touristes, il pourrait aussi en décourager plus d'un et qui se rendraient finalement vers une autre destination plus simple d'accès.