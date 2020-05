Les cinémas resteront fermés au moins jusqu'à début juin, selon Edouard Philippe

Face aux sénateurs ce lundi 4 mai, Edouard Philippe a fait à nouveau le point sur la stratégie adoptée par l'exécutif pour déconfiner le pays, et notamment sur les commerces autorisés à rouvrir dès le 11 mai. Les théâtres, cinémas et salles de spectacle, eux, sont condamnés à patienter encore un mois au minimum, a confirmé le chef du gouvernement. "Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons choisi, par précaution sanitaire, de prolonger la fermeture des restaurants et des cafés, des cinémas et des théâtres, des manifestations sportives et culturelles, des plages, des lacs, des salles de fêtes", a-t-il affirmé.