Déconfinement : malgré l'interdiction, 400 personnes assistent à un match de foot à Strasbourg

En toute illégalité, entre 300 et 400 personnes ont assisté à un match de football entre le Neuhof et Hautepierre, deux quartiers de Strasbourg, au stade Paco-Mateo du club Joie et Santé Koenigshoffen (JSK), dimanche 24 mai. Une rencontre annoncée quelques jours plus tôt sur Facebook et aussitôt condamnée par Serge Oehler, adjoint au maire de Strasbourg, et qui a également promis des sanctions.

Le plan de déconfinement progressif initié le 11 mai dernier pour éviter la propagation du coronavirus interdit les rassemblements de plus de 10 personnes au moins jusqu'au 1er juin partout sur le territoire. Une situation évolutive en fonction du contexte sanitaire.