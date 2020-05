SNCF : des bons de circulation seront nécessaires pour emprunter certains TER dans cinq régions

La SNCF a dévoilé ces derniers jours toutes une série de mesures pour concilier déconfinement et retour du trafic sur l'ensemble de son réseau. A partir du lundi 11 mai, les voyageurs devront s'équiper d'un masque à garder tout au long du trajet, le défaut de masque sera passible d’une amende de 135 euros, mais également de tout un ensemble de documents : son titre de transport valide, son abonnement éventuel, sa pièce d’identité, son attestation employeur pour circuler entre 6h30 et 10h30 et entre 16h30 et 19h30 et de son attestation pour "motif impérieux, familial ou professionnel" en cas de déplacement à plus de 100 km à vol d’oiseau du domicile, une distance maximale qui ne s'applique pas au sein d’un même département.

La SNCF va également limiter l'affluence à bord des rames où l'intégralité des sièges ne sera pas mise en vente pour respecter les règles de distanciation sociale. Particularité supplémentaire pour les voyageurs qui empruntent le réseau TER de cinq régions - Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté -, ils devront aussi se doter d'un coupon numérique gratuit.