Un millier de chaises vides à Paris pour représenter la crise dans la restauration

L'objectif est notamment d'alerter les pouvoirs publics sur les solutions que sont prêts à apporter les professionnels de ce quartier populaire et festif de la capitale. "Beaucoup de chefs étoilés ont été entendus. Nous, nous sommes des lieux plus petits, plus humbles, mais on fait vivre beaucoup de gens et personne ne nous demande comment on imagine les choses, alors qu'on peut apporter des solutions ensemble", témoignage ainsi à l'AFP Margot Crouzet, cogérante du bar-guinguette L'Atalante. Parmi les clés proposées, le collectif Canal 19 veut notamment être associé à la préparation de "Paris Plages" et éviter les buvettes concurrentes cet été. "On aime Paris Plages, mais il faut l'adapter", explique ainsi Luce Namer, propriétaire du 25 degrés Est, qui ne comprend d'ailleurs pas l'interdiction de consommation d'alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berges de la Seine qui plombe la vente à emporter. "On ne peut pas nous enlever cette bouée de sauvetage", déplore Niklas Riehm, associé au sein du bistrot allemand Kiez Kanal.