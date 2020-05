Déconfinement : dans les gares, des commerces rouverts mais... pas de pianos en libre-service

Non, on n'entendra pas de prélude de Bach dans les gares à partir du 11 mai. Les fameux pianos, ayant fait leur apparition en France en 2013 et faisant partie du décor lorsque les passagers attendent avant de monter dans le train, seront aux abonnés absents aux premiers jours du déconfinement : "On ne pourra plus jouer au piano, en revanche on va favoriser la réouverture" des 1.500 commerces situés dans les gares, a expliqué samedi lors d'une conférence de presse Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares et connexions.

Le contexte se révèle il est vrai peu propice à transformer la gare ou les halls de gare en lieux musicaux à part entière, la vigilance sanitaire restant de mise. Le port du masque sera obligatoire en gare, et la SNCF recommande à chaque voyageur d'avoir son propre flacon de gel hydro-alcoolique dans la poche. "Il se peut qu'il y ait des contrôles dans les gares" par la police et par les agents de sûreté SNCF, a-t-elle indiqué.

Environ 3.100 personnes sont mobilisées pour le nettoyage des gares, renforcé par l'utilisation de produits virucides "sur les zones de contact telles que les rampes d’escalier, les boutons d’ascenseurs, les distributeurs de billets de train".