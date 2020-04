Déconfinement des personnes âgées : "S'en remettre à la responsabilité individuelle me parait être une forme de sagesse", analyse le sociologue Gérald Bronner

Le confinement est une épreuve assez dure à vivre pour tous, et notamment pour nos aînés. Lundi dernier, Emmanuel Macron avait déclaré que les personnes vulnérables et âgées allaient devoir rester confinées un peu plus longtemps après le 11 mai. Une annonce, qui s'appuyait notamment sur les recommandations du comité scientifique, prévoyant un confinement prolongé pour les plus de 65 ou 70 ans, qui a fait réagir les seniors.

Face aux inquiétudes, le président de la République a donc dû faire une mise au point sur ce sujet vendredi soir. Ce samedi, le sociologue Gérald Bronner, revient sur les raisons des craintes des seniors mais également des personnes les plus vulnérables.