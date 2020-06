La pluie condamne-t-elle à la fermeture les bars et restaurants n'ouvrant que leur terrasse ?

Manque de chance, le temps s'est dégradé sur une bonne partie du territoire, avec une chute du mercure et des averses parfois soutenues. Les établissements en zone orange ont dû faire face aux caprices de la météo, une situation d'autant plus délicate que toutes les terrasses ne protègent pas efficacement du vent ou de la pluie. Dans des villes comme Paris, la municipalité a autorisé la création ou l'extension de terrasses sur des emplacements qui n'y sont d'ordinaire pas dédiés, ce qui signifie que les tables qui y sont installées ne sont généralement pas abritées. Dès lors, que faire si la pluie s'invite ?

Lorsque la réouverture des restaurants et des bars a été annoncée par le gouvernement, les propriétaires se sont réjouis de pouvoir reprendre le cours de leur activité. Bien que limités à l'ouverture des terrasses, les établissements en zone orange pouvaient espérer un retour des clients, grâce à la météo très clémente et ensoleillée des dernières semaines.

Pour les gérants en zone orange, la réouverture des seules terrasses s'avère donc délicate à gérer. Ce que confirme Laurent Fréchet, président de la branche restauration du GNI, groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. "La loi est la loi, on se doit de la respecter", insiste-t-il, "mais franchement, je me dis que quand ça veut pas, ça veut pas… On a eu un temps incroyable pendant deux mois, et voilà que c'est le déluge. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Fermer, rouvrir, refermer… C'est impossible."

À titre personnel, face aux aléas de la météo, il a pris la décision de laisser close la porte de ses restaurants. "La fermeture s'impose pour la plupart des établissements, vous ne pouvez pas jouer au yoyo avec vos clients. On prend des réservations, on constitue des stocks, on mobilise du personnel… c'est compliqué." L'enthousiasme de la réouverture s'est trouvé douché par la fuite du beau temps : "On ne va pas mettre sur le dos du ministère la mauvaise météo. Avec un plein soleil, on serait ravi et heureux de pouvoir exploiter nos terrasses, mais on doit désormais nous réadapter en fonction d'une multitude d'éléments, dont la météo", glisse Laurent Fréchet.