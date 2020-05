Déconfinement : et si le 11 mai n'avait pas lieu ? Les Français attendus au tournant

La date semblait pourtant arrêtée. Nombre de Français l'avait même cochée sur leur calendrier en comptant religieusement, les jours qui les séparent de cette ultime journée de confinement. Mais voilà, depuis quelques jours, les choses ont un peu changé. Dans un entretien au Parisien, le ministre de la Santé a ainsi mis en garde ce dimanche contre un relâchement du confinement qui pourrait retarder sa levée prévue le 11 mai. Le comportement des Français va avoir un poids considérable, a-t-il martelé. La décision concernant la date définitive du déconfinement sera connue jeudi prochain, a fait savoir le gouvernement.

D'ici là, pour espérer retrouver un peu de liberté, les Français vont devoir se tenir à carreau. A Paris, l'une des villes les plus touchées et qui est classée en "zone rouge", les habitants font preuve de philosophie. "Si nous ne sommes pas sortis de cette situation, nous allons devoir prolonger après le 11 mai. Jusqu’à fin juin ou début juillet ?", s’interroge un riverain, sorti pour prendre l’air et faire son jogging. "On espère que cela ne va pas durer jusqu’en septembre", souhaite un autre.