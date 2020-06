Faudra-t-il un masque pour aller au restaurant ou au café à partir de demain ?

La reprise, enfin, pour les bars, cafés et restaurants : mardi 2 juin, ceux situés dans les départements classés verts pourront rouvrir leurs portes, fermées depuis plus de deux mois et demi. Dans les zones dites "orange", en région Ile-de-France, et dans les départements de Mayotte et de Guyane, seules les terrasses pourront se réinstaller. Cette réouverture s'accompagne d'un protocole sanitaire, fruit de plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement et les corps de métier. Que prévoit celui-ci concernant le port du masque ? Devra-t-on s'attabler avec masque et visière obligatoires, comme on a pu le voir à l'étranger ? On fait le point.