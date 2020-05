Déconfinement : retour d'un trafic dense sur les routes d'Ile-de-France

Rien à voir avec l'affluence des grands jours, mais rien à voir non plus avec l'accalmie des dernières semaines. Ce 11 mai, premier jour du déconfinement en France, marquait aussi la reprise d'un trafic routier plus important. A zéro depuis 55 jours, le compteur des bouchons en Ile-de-France est ainsi grimpé à un peu plus d'une trentaine de kilomètres peu après 8 heures ce lundi. En temps normal, on en dénombre 300 en moyenne à la même heure.

A noter que les fortes pluies de ces dernières heures contribuent à expliquer ces ralentissements, notamment sur la N118, à l'approche de Boulogne-Billancourt, en direction de Paris, où un arbre tombé sur la chaussée a contraint les automobilistes à ne circuler que sur une voie.