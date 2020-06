"Je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de monde" : paroles de cinéphiles retrouvant les salles obscures

Le hall du cinéma Le Louxor est bien plus calme que les trottoirs des boulevards de Magenta, Rochechouart et La Chapelle qui le bordent, animés à toute heure du jour et de la nuit. "Je suis déçue qu’il n’y ait pas plus de monde", nous glisse Annick, retraitée, à la sortie de Dark Waters. "J’habite juste à côté, j’avais à cœur de soutenir ce cinéma de quartier. Mais ça me désole de voir que peu de gens ont eu le même réflexe. Je pense que ça viendra, ils ont d’abord envie de profiter des parcs et des jardins. Ensuite ils iront au cinéma, cela demande un peu plus de temps et d’argent."

Catherine aussi est surprise de ne pas avoir fait la queue à l'entrée ce lundi, pour l'une des trois séances programmées en fin de matinée. "Je m’attendais à ce que ce soit la cohue. Je me disais même que je n'aurais peut-être pas de place. Mais non, c'est dommage. J’espère que le public va revenir", avoue cette retraitée, qui a prévu de revenir un peu plus tard dans l'après-midi pour voir un autre film.