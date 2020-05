Déconfinement : l'attestation employeur obligatoire dans les transports franciliens ?

Surtout en Ile-de-France. L'Etat le sait aussi et le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a évoqué une première piste pour réguler le flux des voyageurs. L'attestation employeur pourrait ainsi devenir obligatoire pour pouvoir emprunter les métro, bus, tramways, RER et Transilien de la région parisienne.

Parmi les acteurs associatifs du secteur, l'annonce est accueillie plutôt favorablement. "Je ne vois pas d'autres solutions", explique Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des usagers de transports. "Il faudra imposer que les heures de pointes soit réservées à ceux qui travaillent, donc il faudra que les gens se munissent d'un certificat de travail". Et ce, en plus de l'encouragement au télétravail et aux horaires décalés dans les entreprises.

"Malheureusement nous y serons un peu contraints, nous sommes face à des transports en commun saturés en Ile-de-France, donc nous ne voyons pas bien comment tous rentrer dans le métro en respectant les distances", estime également Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de trains. Seul problème selon lui : cette attestation de plus "c'est un peu infantilisant, cela veut dire des sanctions alors que 99% des usagers cherchent à bien faire". Pour l'association, la confiance et la responsabilité civile peuvent suffire. "Si nous ne pouvons pas faire sans, faisons le, mais n'hésitons pas à la mettre juste quelques semaines et à ne pas rester des mois avec", demande Arnaud Bertrand.