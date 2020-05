Déconfinement : l'ouverture des écoles n'entraînera pas une saturation des hôpitaux en Île-de-France, selon une étude MARTIN BUREAU / AFP

RETOUR À L'ÉCOLE - Selon une étude menée par l'Inserm, l'ouverture des écoles maternelles et primaires n'entraînera pas une nouvelle saturation des services de réanimation en Île-de-France. En revanche, rouvrir précocement les collèges et les lycées présenterait un risque plus sérieux.

C'est une question qui divise l'ensemble des acteurs : faut-il rouvrir les écoles dès le 11 mai ? De nombreux maires et responsables politiques s'y opposent. D'autres y sont favorables, comme le gouvernement, qui a tout de même donné la possibilité aux communes de laisser leurs établissements scolaires portes closes si elles ne se sentent pas prêtes à accueillir des élèves. Dans une étude publiée mercredi 6 mai, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estime que l'ouverture des écoles maternelles et primaires en Île-de-France ne serait pas dangereuse pour les services de réanimation de la région. L'Inserm s'est appuyée sur des "données démographiques et de mobilité des populations, sur les connaissances actuelles sur le rôle des enfants dans l’épidémie, et sur la capacité d’accueil des services hospitaliers de réanimation de la région". L'objectif de l'Institut était "d'évaluer les conséquences d’une réouverture progressive, partielle ou totale de chaque type d’école (maternelle, école primaire, collège et lycée) et le risque de saturation des hôpitaux, en tenant compte des incertitudes sur le risque de transmission du virus selon l’âge", indique l'Inserm.

Une réouverture trop rapide des collèges et lycée, un risque pour les hôpitaux

Et les résultats de cette étude sont favorables à une réouverture des écoles pour les enfants. "Si les seules écoles primaires et maternelles ouvrent, le nombre de malades nécessitant une réanimation au début de l'été atteindra 65% des capacités de la région" Île-de-France, estimée à 1.500 lits, explique au Figaro Vittoria Colizza, la directrice de recherche qui a mené l'étude. Cette conclusion concerne à la fois une réouverture progressive, comme prévue par le gouvernement, et une réouverture totale, pas à l'ordre du jour.

En vidéo École : Emmanuel Macron annonce un retour en classe très progressif

En revanche, l'étude met en garde contre une ouverture trop rapide des établissements scolaires fréquentés par les adolescents, comme les collèges et les lycées. "Nous avons considéré que la contagiosité des adolescents est similaire à celle des adultes", continue Vittoria Colizza. "L'ouverture des collèges et des lycées reste envisageable, mais à deux conditions : n'accueillir que 50% des élèves et la repousser au 8 juin. Dans ce cas, le taux d'occupation des lits de réanimation atteindrait 77%." Dans le cas contraire, le nombre de cas pourrait saturer les services hospitaliers.

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Toutefois, l'Institut précise que malgré ces prévisions, les gestes barrières restent essentiels pour garantir la sécurité sanitaire des élèves. "Afin de minimiser son impact, cette réouverture doit s’accompagner de mesures de distanciation sociale, ainsi que des tests conduits à grande échelle, avec un suivi et une mise en isolation des individus infectés et des cas contacts", conclut l'Inserm.

La rédaction de LCI