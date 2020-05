Déconfinement : la distance de 100 kilomètres sera calculée à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a, lui, clarifié la ligne de conduite en matière de déplacements, notamment au sujet de la limite de 100 kilomètres autour du domicile, une restriction qui s'imposera de fait aux Français au moins jusqu'au 2 juin prochain. "Cette limite ne s’applique que si l'on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 kilomètres au sein de son département de résidence reste possible sans restriction", a-t-il déclaré. "Ces 100 kilomètres seront calculés à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence", a ajouté le ministre, levant ainsi les incertitudes sur la manière dont la distance va être calculée.

En amont de la conférence, l'exécutif a adressé ce jeudi une circulaire aux préfets dans laquelle il précisait notamment les modalités du déconfinement de la population. "Il ne sera plus nécessaire pour sortir de son domicile de se munir d'une attestation ou d'un justificatif, sauf pour un déplacement à l'extérieur du département et d'une distance supérieure à 100 km à vol d'oiseau du domicile", indique le texte. "Pour ces seuls déplacements, un dispositif de déclaration, permettant d'établir leur caractère impérieux, se substituera au dispositif actuel", poursuit le courrier.

"Soit il s’agit d’un déplacement de plus de 100 kilomètres en dehors de son département de résidence et vous devrez fournir l’attestation remplie. Soit c’est un trajet de moins de 100 km et un simple justificatif de domicile sera suffisant", a-t-il souligné, citant en exemple une attestation d’assurance, une facture ou un chéquier. "Là encore, nous comptons sur le civisme et la responsabilité des Français. Mais les contrevenants seront sanctionnés. Le montant de l’amende ne change pas, il reste de 135 euros, susceptible d’augmenter en cas de récidive."