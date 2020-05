Le Lot placé en rouge : le maire de Cahors dénonce la méthodologie du gouvernement

"Je remets en question cette méthodologie : seul un indicateur est retenu, le passage aux urgences des gens suspectés d'avoir le Covid. Or, tout le monde comprend que ces données doivent être croisées avec la réalité des tests ! J'appelle le gouvernement, pour le futur, à avoir des cartes composées de données beaucoup plus fiables. Vous imaginez bien que sur le terrain, les conséquences ne sont pas neutres. Etre en vert ou en rouge, ça aura un impact sur la façon dont on sera déconfiné".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.