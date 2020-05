Le maire de Montreuil dénonce le vol de 500.000 masques destinés à des communes de Seine-Saint-Denis

L'édile affirme avoir "demandé aux entreprises concernées des éléments précis sur les circonstances de ce vol". Et de préciser que "cette commande de 50.000 masques avait été passée le 16 avril dernier par la ville de Montreuil avec d’autres villes d’Est Ensemble et d’autres territoires pour un montant de 112.000 euros", et que l'intercommunalité avait "sélectionné une entreprise du Val-de-Marne, qui travaille depuis plus de 20 ans avec des Ehpad d’Île-de-France, pour mener cette opération".