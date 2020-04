Masques et tests : ce qu'Edouard Philippe a prévu pour l'après-11 mai

"Il nous faut progressivement procéder à un déconfinement aussi attendu que risqué et redouté", a affirmé le chef de l'exécutif, ne cachant pas sa crainte de voir déferler "une deuxième vague" sur la France, une fois que la vie reprendra son cours. Ainsi, il a rappelé que "le virus va continuer à circuler parmi nous". "Il nous faut donc apprendre à vivre avec et nous en protéger", a -t-il précisé devant les députés, précisant que le plan gouvernemental sera "progressif" et "adapté localement".

L'instance, présidée par le Pr Jean-François Delfraissy, préconise le port obligatoire d'un masque anti-projection, "usuel ou artisanal", comme il l'a rappelé sur LCI ce mardi 28 avril, "pour tous les Français qui sortent dans l'espace public au sens large pour le déconfinement." Mais porter un masque ne saurait affranchir de la distanciation sociale entre les individus. "Le principe est le respect des distances minimales (un mètre au moins de chaque côté) permettant d'éviter une contamination respiratoire et manuportée par gouttelettes. Ce principe doit être respecté dans tous les lieux publics, les commerces et les transports en commun", avait préconisé le Conseil scientifique dans sa note rendue publique samedi 25 avril.

Lundi 27 avril, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'Économie, avait assuré que la France disposerait dès la fin avril de plus de 26 millions de masques dits de grand public par semaine, dont près la moitié produits dans l'Hexagone, ainsi que de 20 millions de masques sanitaires pour les professionnels d'ici fin mai. Afin de renforcer ces capacités de production, la Direction générale des entreprises de Bercy a lancé ce mardi un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la réalisation d'unités de production de matériaux filtrants pour masques de protection à usage médical et de protection respiratoire.

Devant les députés, le Premier ministre a ainsi nié tout risque de pénurie. "Les données des douanes le montrent : il rentre bien plus de masques dans le pays que le gouvernement n'en commande. Nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine désormais, et que nous recevrons près de 20 millions de masques grand public lavables à compter de mai", a-t-il expliqué. "Grâce à la mobilisation de tous, il y aura assez de masques pour tout le monde le 11 mai."

Par ailleurs, il a répété que les collectivités ont été incitées à passer commande. L'État les soutiendra "en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d'un prix de référence. Et nous avons rouvert les marchands de tissus et les ateliers de couture, et diffusé des guides pratiques de confection de masque, afin que chacun se mobilise pour en produire" selon la norme AFNOR. Édouard Philippe a également "invité toutes les entreprises, quand leurs moyens le leur permettent, à veiller à équiper leurs salariés" en masques de protection. "C'est une condition de la reprise" du travail, a-t-il insisté, en précisant que les régions et le gouvernement "mettront en place un appui aux TPE et aux travailleurs indépendants" dans ce domaine.

En plus des pharmacies et de la grande distribution, "une plateforme d'e-commerce sera mise en place par La Poste à compter du 30 avril" et distribuera chaque semaine plusieurs millions de masques "à tous ceux qui en besoin". Cinq millions de masques lavables, distribués par les CCAS et les acteurs sociaux, seront fournis aux personnes dans la précarité.