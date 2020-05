Nettoyage des transports en commun par "nébulisation" : de quoi s'agit-il et comment ça marche ?

A compter du 11 mai, il n'est pas impossible que certains usagers aperçoivent dans des bus ou des tramways vides, des personnels à l'allure proche de celle de cosmonautes, vêtus d'une combinaison blanche et dotés d'imposants masques respiratoires. Leur mission ? Procéder au nettoyage des véhicules destinés à l'accueil des voyageurs, par le biais d'une technique qui a fait ses preuves dans ce contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et qui tend à se généraliser : la désinfection par "nébulisation".

Le tout dans des délais records, et c'est bien là le principal atout de ce procédé comparé à la méthode traditionnelle qui consiste à vaporiser un produit virucide sur un chiffon à appliquer manuellement sur les surfaces. "On a voulu trouver des solutions innovantes, plus rapides. Avec la nébulisation, un bus est désinfecté en deux minutes et 40 secondes", explique Claudie Schultz, directrice du centre de dépôt, à Franceinfo .

Autres caractéristiques non négligeables en matière d'assainissement de mobilier urbain, la désinfection par nébulisation ne nécessite aucun rinçage, ne tâche pas, est sans alcool et sans chlore, non corrosive et non irritante. Autant de points sur lesquels compte s'appuyer la RATP pour atteindre son objectif : désinfecter les 4700 bus du réseau chaque nuit après le service, à partir du 11 mai.