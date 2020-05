Déconfinement, acte 2 : que peut-on attendre des annonces d'Edouard Philippe ce jeudi à 17 heures ?

Préalable important à ces annonces : une nouvelle carte du déconfinement, avec la fameuse classification des départements en rouge ou en vert, sera mise en oeuvre dans la perspective du 2 juin. Jusqu'ici, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Mayotte restaient classés en rouge sur la carte, une situation impliquant en théorie un déconfinement plus lent sur ces territoires.

Les présidents des régions Grand Est et des Hauts-de-France ont demandé à l'exécutif de passer ces territoires en vert, estimant que la classification ne correspond plus à la réalité et que la situation sanitaire actuelle leur permettrait de se déconfiner au même rythme.

Les données actualisées pourraient donc aboutir à une France intégralement verte. A moins que de nouveaux critères ne viennent compliquer les choses. Selon nos informations, la nouvelle carte, qui devrait classer désormais les départements et non les régions comme c'était le cas, devrait tenir compte des outils de "contact tracing" mis en place afin de mieux surveiller l'évolution en temps réel de l'épidémie et l'apparition éventuelle de clusters. En plus du vert et du rouge, un retour du orange est possible pour les zones toujours considérées comme vulnérables. Il est possible qu'elle ne soit pas publiée dès ce jeudi soir.