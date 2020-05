Déconfinement : pourquoi le justificatif de domicile est-il nécessaire pour les déplacements de moins de 100 km ?

Plus de durée limitée à une heure et plus d'attestation exigée pour déplacements de moins de 100 km. Avec le déconfinement, qui a débuté ce lundi 11 mai, les Français ont été libérés de certaines contraintes pour leur sortie. Toujours est-il que des mesures strictes et parfois nouvelles sont pourtant à respecter.

Et pour cause, pour tout trajet de plus de 100 km (d'un département à un autre), une attestation est désormais obligatoire. Mais ce n'est pas tout : celle-ci doit impérativement être accompagnée d'un justificatif de domicile, un document qui peut également vous être demandé pour les déplacements de moindre distance.