Pourquoi Mayotte est le seul département à ne pas être déconfiné le 11 mai

Mais les tests sont "limités par la disponibilité en termes de réactifs, d'écouvillons et de tubes", a-t-elle reconnu, soulignant la difficulté à faire venir le matériel, à cause de la limitation des vols de fret (trois par semaine), qu'il faut partager avec La Réunion. Selon un modèle statistique développé pour Mayotte, un pic épidémique est estimé "entre le 20 et le 30 mai". Mais cette analyse se basait sur le respect au moins partiel du confinement. "Si le déconfinement est plus rapide et général, on pense qu'on aura plus de cas, avec une vague plus haute et plus brutale", et "un plateau épidémique jusqu'au mois de juillet", explique Mme Voynet.

La montée en puissance du virus s'accompagne d'une "augmentation régulière du nombre d'hospitalisations", mais "plus en médecine qu'en réanimation", note-t-elle, car il y a "peu de cas graves" pour l'instant. Pour garder de la place en médecine, et en service de réanimation, qui "n'est pas plein" mais doit aussi accueillir les malades de la dengue, des évacuations sanitaires ont lieu "tous les jours" vers la Réunion, a-t-elle dit.

Face à cette crise, "des moyens supplémentaires seront annoncés pour Mayotte", a indiqué vendredi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, lors d'un Facebook Live de la chaîne sur Outre-mer la 1ère, avec notamment "un hôpital de campagne" et "des forces vives supplémentaires de santé, de l'ordre de 100 personnes".