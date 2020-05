Attestations, 100 km, distance entre voyageurs, masques... : sept articles à lire pour vous aider à vous déplacer à partir du 11 mai

Pour faire respecter ces règles, les différentes entreprises de transport en commun du pays vont continuer à proposer une offre restreinte. Ainsi, la SNCF, tout comme la RATP et d'autres régies locales, proposeront donc bien moins de trains, bus ou trams que d'habitude. La SNCF fera circuler 50% de ses trains en moyenne, exception faite des TGV (un sur trois) et ne mettra en vente, avec réservation obligatoire, qu'une place sur deux. La RATP fera fonctionner de son côté a minima trois métros sur quatre, mais avec une fréquence et un accès nettement plus faibles afin d'éviter le plus possible l'affluence coutumière dans les transports en commun. Dans le métro et dans les gares, une signalétique a été installée au sol et une partie des sièges est interdite pour inciter au respect des règles barrières. Et 60 stations de métro resteront fermées, à Paris, notamment République, faute de pouvoir y assurer le maintien de ces règles de distanciation entre voyageurs..