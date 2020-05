Les auto-écoles reprennent du service : "On ne force personne à reprendre et on rassure"

Seulement voilà, comme convenu, les codes ont changé : dans le respect des mesures sanitaires, les enseignants seront équipés de visières, les élèves de masques pour les leçons de conduite et des kits individuels ont été remis à l’équipe enseignante avec masque, gel, lingette désinfectante, housse de protection pour les voitures jetable par élève, gel hydroalcoolique dans chaque voiture et dans la poche de l'enseignant, sac poubelle disponible à chaque fin de leçon... Dans les locaux, marquage au sol, distance entre chaises, gel hydro-alcoolique, poubelles à sac, y compris dans la classe de code qui d'ordinaire permet de recevoir 14 élèves et qui, nous confirme l'enseignant, n'a pas encore été rouverte.

Pas pratique donc mais c'est la seule façon de reprendre l'activité : "Ce matin, les enseignants ont repris avec cet équipement et les élèves sont venus avec leurs masques." Si ces derniers les oublient, l'auto-école se propose de fournir, "à prix coûtant" précise-t-il, un masque, une visière, un gel hydro-alcoolique... Et se dit donc en pleine mesure d’assurer la sécurité sanitaire à bord des voitures.

Avant de reprendre la leçon de conduite, l’élève est ainsi averti via une campagne de mailing des nouveaux horaires et des nouvelles dispositions : "On ne force personne à reprendre les leçons dès ce mercredi. On donne les nouvelles règles de conduite, on le rassure et en fonction, il reprend". Des procédures de réception ont par ailleurs été écrites, notifiées, signées par les élèves comme par les enseignants sur le comportement en agence comme pour le comportement en voiture : "On a même été au-delà du protocole" poursuit notre interlocuteur. "Quand l’élève a fini sa leçon de conduite, il doit lui-même désinfecter le poste de conduite."