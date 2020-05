La réouverture des écoles, nouveau test clé de la levée du confinement

C'est le jour J pour un million et demi d'élèves qui reprennent ce mardi le chemin de l'école, après huis semaines confinés à la maison. Une remise en marche progressive et strictement encadrée qui suscite de nombreuses craintes alors que l’épidémie de coronavirus (covid-19) est toujours active en France. Le gouvernement entend poursuivre la levée progressive du confinement qui a débuté lundi avec la réouverture de nombreux commerces et la fin de restrictions de déplacement imposées aux Français depuis 55 jours.

"Pour l'instant ça se présente bien, même si c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de connaître et on est dans quelque chose de tout à fait inédit", a admis lundi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, défendant une décision dictée par la volonté "de faire revenir ceux qui (se) sont les plus éloignés de l'école" pendant le confinement. Pour répondre aux craintes des enseignants et des familles, les 40.000 écoles maternelles et primaires qui rouvrent leurs portes seront soumises à un strict protocole sanitaire afin d'éviter toute nouvelle flambée de l'épidémie