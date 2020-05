Le confinement reste "facile à vivre" pour plus de 6 Français sur 10

Ce sentiment est quasi également partagé selon le genre (61% pour les hommes, 62% pour les femmes), la situation de confinement, selon qu'on soit seul (60%), à plusieurs (62%) ou avec ses enfants (62%). On remarque une plus grande aisance à supporter le confinement dans une commune de zone rurale (67%), tandis que celle-ci est moins marquée quand les sondés habitent en centre-ville (59%), en banlieue (58%) ou à proximité d'une grande ville (61%). La situation professionnelle joue aussi son rôle. Celles et ceux qui le vivent le plus facilement n'ont pas d'activité professionnelle (65%) et ceux qui partagent le moins ce sentiment sont ceux qui ont été mis au chômage partiel (55%).

Dans ces conditions, la confiance envers l'exécutif reste "globalement stable par rapport aux deux semaines précédentes", c'est-à-dire divisée : qu'il s'agisse de la capacité à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à l'épidémie (50%), des mesures efficaces en matière économique (52%, -2 points) ou des mesures efficaces en matière de politique sociale (50%). Une confiance qu'on retrouve majoritairement dans les rangs de la République en marche, et d'une courte majorité chez les sympathisants Les Républicains.

A cet égard la prestation d'Edouard Philippe et de ses ministres, jeudi 7 mai, a été regardée avec davantage de bienveillance que son intervention à l'Assemblée nationale, le 28 avril. La présentation des dernières mesures de déconfinement a été jugée convaincante par 55% des Français, 7% ayant même trouvé l'équipe autour du Premier ministre "très convaincante". C'est huit points de mieux que le sentiment général après son discours devant les députés.